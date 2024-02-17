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12:10, 17 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил решение оставить Авдеевку

Зеленский назвал логичным решение оставить Авдеевку

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение отступить из Авдеевки и назвал его логичным. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, эти действия объясняются риском попасть в окружение. Он также заявил, что Украину ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения. «Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает», — добавил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от «искусственного дефицита вооружения» — артиллерии и средств дальнего поражения.

О выводе украинских войск из Авдеевки ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

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      Варвара Кошечкина
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