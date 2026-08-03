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07:53, 3 августа 2026 (обновлено: 08:10, 3 августа 2026)Россия

В российском регионе загорелся складской комплекс из-за атаки БПЛА

Авдеев: В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс, есть разрушения, пожар
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Как сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем официальном Telegram-канале, на месте начался пожар.

Губернатор добавил, что есть разрушения, на месте работают все оперативные службы. Люди были эвакуированы. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По информации на 07:50 в области сохраняется беспилотная опасность. Власти региона просят соблюдать меры предосторожности.

Ранее ВСУ ударили рядом с детской площадкой в Белгородской области. В результате чего, погибла 13-летняя девочка, еще двое детей были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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