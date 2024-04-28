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11:12, 28 апреля 2024Бывший СССР

В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

Кимаковский: в Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

Фото: Narciso Contreras / Anadolu / Getty Images

В Авдеевке обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Кимаковский сообщил, что при разминировании населенного пункта были обнаружены новые захоронения мирных жителей. Он подчеркнул, что у многих жертв руки и ноги были связаны и перемотаны скотчем.

«Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — заявил советник главы ДНР. Чиновник предположил по характеру захоронений, что украинские власти закапывали тела в спешке.

Ранее РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ДНР сообщило об обнаруженных в Авдеевке схронах с иностранным вооружением. В тайниках нашли более 10 тысяч боеприпасов иностранного производства для стрелкового оружия и свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО.

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      Юрий Леонов
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