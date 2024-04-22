В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением

В Авдеевке нашли схроны с иностранным оружием, оставленные ВСУ при отступлении

В Авдеевке обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из города, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ДНР.

В тайниках, среди прочего, нашли более 10 тысяч боеприпасов иностранного производства для стрелкового оружия, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов.

В ведомстве также заявили, что в местах хранения обнаружили нацистскую символику и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны России сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.