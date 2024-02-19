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07:04, 19 февраля 2024Россия

Минобороны заявило о взятии под контроль коксохимического завода в Авдеевке

Минобороны: ВС России взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», —
сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что подразделения ВСУ продолжают отступление в Авдеевке. Российские военнослужащие поражают укрепрайоны противника и наносят огневое поражение с поомщью артиллериии и авиации.

Россия взяла под контроль город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) в субботу, 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ, площадь освобожденной территории составляет 31,75 квадратных километра. Потери Украины в боях за город за последние сутки перед ее взятием составили более 1,5 тысяч военнослужащих.

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      Анастасия Шейкина
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