Авдеевка перешла под контроль Российской армии. ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой

Глава Минобороны Шойгу: Российская армия взяла под контроль город Авдеевка в ДНР

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 17 февраля, доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

31,75 квадратных километра составляет площадь освобожденной территории

Потери украинских войск в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих.

Украинские подразделения бросили вооружение и военную технику

Как пояснили в Минобороны, информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города.

В военном ведомстве рассказали, что под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.

Линию фронта удалось отодвинуть от Донецка

Взятие под контроль Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Киева.

В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от украинских военных, блокированию их подразделений, которые оставили населенный пункт и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Войска группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению ДНР, добавили в военном ведомстве.

Путин поздравил российских военных с успехом

Владимир Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Кроме того, президент направил поздравительную телеграмму подразделениям, участвовавшим в бох за Авдеевку. В послании на имя генерал-полковника Мордвичева он объявил благодарность за боевые действия всем руководимым им войскам за взятие Авдеевки.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.