В МИД прокомментировали взятие Авдеевки

Захарова заявила, что недругов России корежит из-за взятия Авдеевки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала взятие Вооруженными силами России Авдеевки.

По ее словам, именно поэтому всех недругов России «так и корежит». «Дай Бог всем нашим сил!» — написала Захарова.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».