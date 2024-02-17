Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки под контроль российских войск

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путин о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

Под непрерывным огнем российских войск только отдельным разрозненным формированиям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику. Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.