Главком ВСУ Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне, «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Авдеевку мы все равно вернем Александр Сырский Главком ВСУ

ВСУ столкнулись со снарядным голодом

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский уточнил причины, из-за которых было принято решение о сдаче Авдеевки. Генерал назвал отход единственно правильным решением, учитывая постоянные бомбардировки позиций ВСУ. В качестве еще одной причины указал снарядный голод, когда на один украинский снаряд приходится десять российских. «Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах», — резюмировал он.

Ранее старший лейтенант ВСУ, командир одной из рот 3-й штурмовой бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), попавший в плен в Авдеевке, рассказал, что его подразделение лишилось половины личного состава. При этом роте были приданы канадские наемники, они уцелели. Пленный также рассказал, что, помимо него, в роте всего четыре офицера — трое на должности командиров взвода и замполит. «Просто взяли людей и сборной солянкой направили [в Авдеевку]», — заявил он. На вопрос о местонахождении командира батальона ротный усмехнулся и рассказал, что тот сидит в Покровске за 20 километров от линии фронта и на передовую «конечно же не выезжает».

Авдеевку сочли предвестником новых поражений Украины

Американское издание The Hill отметило, что сам по себе переход Авдеевки под контроль российской армии не принесет Москве серьезного преимущества, однако даст возможность развернуть дальнейшее наступление в Донбассе. Победа под Авдеевкой носит для России символический характер, как, например, освобождение Бахмута и отражение крупного украинского наступления летом — осенью прошлого года, отмечается в статье.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил иную точку зрения, указав, что Авдеевка имеет оперативную важность для обеих сторон. По его мнению, после отхода из города украинская армия потеряет контроль над районом вокруг Донецка и даст российским войскам возможность «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большей части фронта».

Ранее высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи. По ее словам, Вашингтон осознает, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы для борьбы за Авдеевку. «Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования [для Киева]. (...) Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», — констатировала она, резюмировав, что если Конгресс США не примет решение о выделении Украине 60 миллиардов долларов, «у украинцев не будет шансов в противостоянии с Российской армией».