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18:27, 16 февраля 2024Мир

В Пентагоне Авдеевку назвали предвестником новых поражений Киева без помощи США

Пентагон: Авдеевка — предвестник новых поражений Киева без помощи от США

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи. Об этом заявил неназванная высокопоставленная представительница Пентагона, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон осознает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы для борьбы за Авдеевку. «Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования [для Киева] (...) Будем много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», — констатировала она.

Она подчеркнула, что если Конгресс США не примет решение о выделении Украине 60 миллиардов долларов, «у украинцев не будет шансов в противостоянии с российской армией».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, ситуация в Авдеевке критическая, российские военные ежедневно оттесняют позиции украинских войск.

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      Дарья Балацкая
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