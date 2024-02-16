В Пентагоне Авдеевку назвали предвестником новых поражений Киева без помощи США

Пентагон: Авдеевка — предвестник новых поражений Киева без помощи от США

США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи. Об этом заявил неназванная высокопоставленная представительница Пентагона, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон осознает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы для борьбы за Авдеевку. «Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования [для Киева] (...) Будем много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», — констатировала она.

Она подчеркнула, что если Конгресс США не примет решение о выделении Украине 60 миллиардов долларов, «у украинцев не будет шансов в противостоянии с российской армией».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, ситуация в Авдеевке критическая, российские военные ежедневно оттесняют позиции украинских войск.