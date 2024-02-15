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22:19, 15 февраля 2024Мир

Белый дом заявил о возможном переходе Авдеевки под контроль российских военных

Белый дом: Авдеевка находится на грани перехода под контроль российских военных

Фото: Pixabay

Авдеевка находится на грани перехода под контроль российских военных, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы России продолжают теснить позиции украинских войск ежедневно.

«К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке — критическая. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома объяснил сложившуюся ситуацию дефицитом боеприпасов у украинских военных, поскольку американское правительство не имеет возможности передать новые пакеты военной помощи Киеву без одобрения запроса о дополнительном финансировании в Конгрессе.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично начали отход в районе Авдеевки. Украинский пилот дронов с позывным Витамин рассказал, что штурмовать коксохимический завод будет трудно и, вероятно, бессмысленно.

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      Марина Совина
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