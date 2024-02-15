Стало известно об отходе части бойцов ВСУ от Авдеевки

WP: военные ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично начали отход в районе Авдеевки. Об этом сообщает Washington Post.

«Украинские военнослужащие говорят, что это лишь вопрос времени, когда им придется сдать город, а в четверг военные заявили, что частичный вывод [войск] уже начался», — говорится в публикации.

Украинский пилот дронов с позывным Витамин рассказал, что штурмовать коксохимический завод будет трудно и, вероятно, бессмысленно. «Они (российские военные — прим. Ленты.ру) попытаются обойти его и окружить, и все. Наши силы будут вынуждены отступить», — отметил боец ВСУ.

15 февраля сообщалось, что российские силы хотят максимально отрезать Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) и выйти в девятый квартал. Там расположены многоэтажки, с которых просматривается и простреливается весь город).

Ранее Авдеевку назвали самым сложным участком фронта для ВСУ. По словам военного эксперта Владимира Прохватилова, проблемы украинской армии связаны с нехваткой личного состава на передовой и проблемами с поставкой помощи западных союзников. Тем временем накануне стало известно, что одна из лучших бригад ВСУ направлена на удержание Авдеевкии. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде ВСУ.