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14:14, 12 февраля 2024Бывший СССР

Одну из лучших бригад ВСУ перебросят в Авдеевку. Российская армия скоро может окружить город

ВСУ перебросили 3-ю штурмовую бригаду в ДНР на удержание Авдеевки

Фото: Libkos / AP

Одна из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлена на удержание города Авдеевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Речь идет о 3-й штурмовой бригаде ВСУ, отмечает Forbes.

На удержание Авдеевки направили резервную штурмовую бригаду

По информации издания, подразделение находилось в резерве в Краматорске с декабря прошлого года. ВСУ решили укрепить позиции, несмотря на большие риски.

Очевидно, что, решив остаться и сражаться, украинские войска идут на огромный риск

Forbes

Как сообщили аналитики The New York Times, ВСУ будет сложно долго удерживать оборону города, которому грозит полное окружение. По прогнозам специалистов, если не будет новых поставок снарядов для систем ПВО, гарнизон сможет продержаться только до марта.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Ранее в феврале Авдеевка была заблокирована

О фактическом блокировании Авдеевки стало известно вечером в воскресенье, 11 февраля.

Дорога в 300 метрах от российских позиций осталась единственным способом проезда в город. Местные источники сообщили, что это место простреливается, поэтому спасатели и волонтеры из организаций «Белый ангел» и «Феникс» уже не въезжают в Авдеевку.

Эту информацию подтвердил и спикер украинских Сил обороны таврического направления Дмитрий Лыховий.

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Российская армия продолжает продвижение в районе Авдеевки

Военный обозреватель Борис Рожин рассказал об обстановке в Авдеевке на 12 февраля.

Продолжаются бои в районе автобазы, ресторана «Бревно» и ряда других опорных пунктов противника у Индустриального проспекта. Устойчивого контроля над ними у наших войск пока нет. Противник задействует подкрепления, чтобы там удержаться

Борис Рожинвоенный обозреватель

По информации эксперта, ВС России продолжили массированную обработку артиллерией и авиацией опорных пунктов в городе и на окраинах, продолжается продвижение в частном секторе вдоль берега затопленного карьера, а линии снабжения ВСУ постепенно перестраивают на грунтовку из Орловки, села к западу от Авдеевки. Пока противник удерживает поселки Северное и Тоненькое близ Орловки, он сможет провозить грузы для авдеевского гарнизона, отмечает Рожин.

Фото: Libkos / AP

В начале февраля тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о сложном положении войск под Авдеевкой. Ситуацию в городе для ВСУ сравнили с Артемовском (принятое на Украине название — Бахмут), контроль над которым ВСУ утратили в мае 2023 года, спустя около десяти месяцев боев.

Авдеевка, которая находится в 13 километрах от Донецка, является крупным укрепрайоном ВСУ на территории ДНР. Президент России Владимир Путин заявлял в конце января, что это одно из важнейших направлений в зоне спецоперации, где сейчас ведутся интенсивные бои.

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      Александра Д Борисова
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