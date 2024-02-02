Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:23, 2 февраля 2024Бывший СССР

Залужный доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

Залужный доложил Зеленскому на Ставке о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время заседания Ставки доложил президенту республики Владимиру Зеленскому о сложном положении армии страны под Авдеевкой. Об этом украинский лидер рассказал в отчете по итогам встречи в своем Telegram-канале.

«Обсуждалась ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка — особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие направлениями», — написал президент Украины.

Ранее главред издания «Цензор» Юрий Бутусов выдвинул предположение, что вопрос об отставке главкома ВСУ рассмотрят на заседании Ставки при украинском президенте. Он подчеркнул, что «Зеленский будет обсуждать вопрос изменения значительной части военного руководства, и в том числе Залужного».

Однако по итогам заседания главком ВСУ остался в своей должности. После этого власти Украины все же проинформировали администрацию США о решении его уволить.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Больно об этом говорить». Путин высказался о происходивших под Харьковом после отхода ВС России событиях

      Сообщивший об ударах США по Сирии американский телеканал опроверг информацию

      Очки дополненной реальности Apple вызвали привыкание

      В Армении захотели ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках

      Стресс довел молодых людей до «финансового отчаяния». Почему они бездумно тратят деньги и не хотят думать о будущем?

      В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной

      Украина получила еще две системы ПВО

      Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire

      МИД Индонезии назвал причину отказа Галкину во въезде на Бали

      Залужный доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше