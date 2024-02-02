Залужный доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

Залужный доложил Зеленскому на Ставке о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время заседания Ставки доложил президенту республики Владимиру Зеленскому о сложном положении армии страны под Авдеевкой. Об этом украинский лидер рассказал в отчете по итогам встречи в своем Telegram-канале.

«Обсуждалась ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка — особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие направлениями», — написал президент Украины.

Ранее главред издания «Цензор» Юрий Бутусов выдвинул предположение, что вопрос об отставке главкома ВСУ рассмотрят на заседании Ставки при украинском президенте. Он подчеркнул, что «Зеленский будет обсуждать вопрос изменения значительной части военного руководства, и в том числе Залужного».

Однако по итогам заседания главком ВСУ остался в своей должности. После этого власти Украины все же проинформировали администрацию США о решении его уволить.