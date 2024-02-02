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21:46, 2 февраля 2024Бывший СССР

Залужный остался в должности главкома ВСУ после Ставки с Зеленским

Главком ВСУ Залужный остался в должности после заседания Ставки с Зеленским

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный остался в своей должности после Ставки с президентом республики Владимиром Зеленским вопреки слухам, что на заседании будет решаться вопрос о его отстранении. Такой вывод сделало издание «Страна» в Telegram-канале, проанализировав отчет украинского лидера о проведенной встрече.

Зеленский написал, что главком Залужный и командующие по направлениям доложили о ситуации на фронте. Из этого издание сделало вывод, что «решение об увольнении Залужного на Ставке не принято».

Ранее о том, что вопрос об отставке главкома ВСУ рассмотрят на заседании Ставки при украинском президенте, заявил главред издания «Цензор» Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что «Зеленский будет обсуждать вопрос изменения значительной части военного руководства, и в том числе Залужного».

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      Александра Синицына
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