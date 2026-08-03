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15:16, 3 августа 2026 (обновлено: 15:28, 3 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В России заявили о пройденном пике кризиса с бензином

Депутат Госдумы Ананских заявил, что пик кризиса с бензином в России пройден
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Пик кризиса с бензином в России пройден, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Очевидно, что ситуация стала гораздо лучше и пик проблемы с бензином для населения пройден, потому что я знаю буквально несколько регионов, где еще есть сложности, ограничения, а в подавляющем большинстве субъектов все нормализовалось, и есть бензин практически весь на заправках. Я сегодня ездил по трассе федеральной, объездил несколько субъектов, и бензин был. Надеюсь, что в дальнейшем правительство, уже понимая возможность такой ситуации, не допустит повтора», — сообщил депутат.

Ранее стало известно, что Россия начала закупать бензин в Казахстане и Индии.

Импорт топлива из-за рубежа наблюдается на фоне проблем с собственным производством, которые связаны с большим количеством внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Вице-премьер России Александр Новак три недели назад объяснял временные трудности с загрузкой мощностей предприятий атаками беспилотников.

Для снятия напряженности правительство запретило экспорт топлива, увеличило загрузку на уцелевших НПЗ и снизило топливные стандарты качества. В свою очередь, власти регионов пошли на введение ограничений на розничные продажи и применяют другие меры для снижения ажиотажа. Однако накануне сообщалось, что в ряде субъектов на фоне стабилизации ситуации со снабжением топливом их начали отменять.

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