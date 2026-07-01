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19:01, 1 июля 2026Экономика

Стало известно о согласии Казахстана поделиться бензином с Россией

Reuters: Казахстан согласился поставить России 50 тысяч тонн бензина в июле и августе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maciej Kaliszewski / Unsplash

До конца лета Казахстан может поставить России 50 тысяч тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в рамках гуманитарной помощи. Об этом со ссылкой на четыре источника в отрасли сообщает Reuters.

По их данным, топливо может быть взято у Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Конденсат». Впрочем, Астане еще предстоит задуматься о проблеме поддержания баланса на собственном рынке бензина, а также о возможности санкционных рисков и способов их избежать.

Один из собеседников агентства объяснил, что для России 50 тысяч тонн — это незначительный объем, а для казахстанского рынка такое изъятие может иметь негативные последствия. В целом принципиальное согласие на поставки получено, однако обсуждение деталей продолжается и говорить о поставках пока рано.

Ранее Reuters выяснил, что первая партия индийского бензина объемом более 60 тысяч тонн уже отправлена в Россию. В общей сложности в Москве готовы импортировать до 400 тысяч тонн в месяц из различных источников при потреблении порядка 110 тысяч тонн в день в пиковый период.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет переговоры по поводу импорта бензина. До этого сам глава государства признал сложности с топливом, но заверил, что дефицит не носит критического характера, а все сложности, связанные с остановками производства, удастся быстро преодолеть.

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