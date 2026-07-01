Россия закупила первую партию бензина в Индии

Reuters узнал об отправке в Россию первых 60 тысяч тонн бензина из Индии

Первые партии индийского автомобильного бензина уже отправлены в Россию, их объем составляет не менее 60 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли сообщает Reuters.

Один из них уточнил, что в море вышли два танкера с партиями от 30 до 40 тысяч тонн. Какой именно нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) отправил топливо, не уточняется.

Еще один собеседник агентства утверждает, что в общей сложности Россия намерена импортировать до 400 тысяч тонн бензина каждый месяц из нескольких стран, включая Белоруссию. При этом пиковый спрос на бензин в летние месяцы составляет 110 тысяч тонн в день, то есть поставки позволят закрыть почти четыре дня.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет переговоры по поводу импорта бензина. Он не раскрыл, с какими странами проводится обсуждение, но подчеркнул, что сначала стороны должны договориться о цене.

До этого сам глава государства признал сложности с топливом. Путин заверил, что дефицит не носит критического характера, а поврежденные в результате ударов объекты, из-за чего и перестало хватать бензина, быстро восстанавливаются. Также он напомнил, что в этом году запасы топлива на конец июня всего на четыре процента меньше, чем годом ранее.