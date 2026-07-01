Белоруссия утроила биржевые продажи бензина в России

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже в июне выросли в 3,6 раза

По итогам июня общий объем продаж белорусского бензина на Петербургской бирже достиг 90,9 тысячи тонн, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее, и в 3,8 раза больше, чем в мае. Об этом со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства сообщает ТАСС.

Также в прошлый месяц на площадке продали 62,1 тысячи тонн летнего дизтоплива производства белорусских предприятий. Годом ранее продажи составляли 17,34 тысячи тонн, а в мае — 49,86 тысячи. Реализация топлива из республики оказывает поддержку внутреннему рынку, который сталкивается с падением предложения.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил переговоры об импорте бензина для компенсации выпавших объемов производства. Он не стал говорить, с какими странами идут переговоры, а также отметил, что поставки начнутся только в том случае, если стороны сумеют договориться о цене.

Между тем вице-премьер Александр Новак призвал регионы на фоне текущих сложностей эффективнее использовать имеющие топливные ресурсы и применять взвешенный подход к их распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях.