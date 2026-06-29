Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 29 июня 2026Экономика

В правительстве призвали эффективнее использовать топливо

Вице-премьер Новак призвал власти регионов эффективнее использовать бензин и дизтопливо
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российские регионы на фоне текущих сложностей должны повышать эффективность использования топливных ресурсов и применять взвешенный подход к их распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Об этом в ходе совещания по ситуации на рынке топлива заявил вице-премьер Александр Новак, говорится в сообщении на сайте правительства.

В мероприятии принимали участие представители федеральных властей, руководители регионов и отраслевых компаний. Особое внимание было уделено обеспечению топливом аграриев в период проведения уборочных работ, что находится на постоянном контроле.

Для формирования максимально полной картины каждому субъекту поручили продолжать мониторинг ценовой ситуации по топливу, наличия нефтепродуктов и состояние логистических цепочек.

Накануне, 28 июня, президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению бензином внутреннего рынка. Он признал, что на некоторых АЗС наблюдаются очереди, а купить необходимую марку топлива не всегда получается. Тем не менее дефицит, по его мнению, некритичен, потому что запасы топлива в стране достаточны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

    Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА

    Россиянам назвали самое полезное летнее блюдо

    Двух мужчин задержали из-за разбоя в букмекерском клубе Москвы

    Эйфелеву башню поразила молния

    Обнаружен неожиданный способ защитить кости от разрушения

    Россиянам назвали причины отказа банка в открытии счета

    Стрельба в Германии унесла жизни пятерых человек

    Старший брат спас младшего после нападения акулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok