В правительстве призвали эффективнее использовать топливо

Вице-премьер Новак призвал власти регионов эффективнее использовать бензин и дизтопливо

Российские регионы на фоне текущих сложностей должны повышать эффективность использования топливных ресурсов и применять взвешенный подход к их распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Об этом в ходе совещания по ситуации на рынке топлива заявил вице-премьер Александр Новак, говорится в сообщении на сайте правительства.

В мероприятии принимали участие представители федеральных властей, руководители регионов и отраслевых компаний. Особое внимание было уделено обеспечению топливом аграриев в период проведения уборочных работ, что находится на постоянном контроле.

Для формирования максимально полной картины каждому субъекту поручили продолжать мониторинг ценовой ситуации по топливу, наличия нефтепродуктов и состояние логистических цепочек.

Накануне, 28 июня, президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению бензином внутреннего рынка. Он признал, что на некоторых АЗС наблюдаются очереди, а купить необходимую марку топлива не всегда получается. Тем не менее дефицит, по его мнению, некритичен, потому что запасы топлива в стране достаточны.