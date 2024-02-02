На Украине вновь сообщили о готовящейся в ближайшее время отставке Залужного

Журналист Бутусов: вопрос отставки Залужного рассмотрят в ближайшее время

Отстранение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) произойдет в ближайшее время. О готовящемся рассмотрении вопроса сообщил главред издания «Цензор» Юрий Бутусов в Telegram.

Журналист сообщил, что вопрос рассмотрят на заседании ставки при президенте Владимире Зеленском, который 29 января предлагал главкому добровольно подать в отставку.

«Теперь Зеленский будет обсуждать на Ставке вопрос изменения значительной части военного руководства, и в том числе Залужного», — говорится в сообщении.

При этом в Киеве боятся негативных последствий решения, поэтому изменения хотят провести на разных уровнях. В частности, на высшие должности хотят продвинуть два десятка командиров ВСУ и Нацгвардии.

В качестве кандидатов на должность главнокомандующего Бутусов назвал главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками Александра Сырского. По словам журналиста, возможен вариант их работы в тандеме.

Ранее Залужный заявил, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на обеспечении армии высокотехнологичными средствами и внедрении новой философии подготовки и ведения боевых действий. Кроме того, по его словам, Киеву следует как можно быстрее осваивать новые боевые возможности.