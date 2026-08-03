Серийный самолет МС-21 впервые полетел

«Ростех» сообщил о первом полете построенного по серийным технологиям самолета МС-21

Новый российский лайнер МС-21, построенный по серийным технологиям, впервые поднялся в воздух и провел там один час и 23 минуты. Об этом сообщил «Ростех», головная структура Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), отвечающей за разработку отечественных самолетов.

Машина достигла высоты шесть тысяч метров и развивала скорость 600 километров в час. Во время полета, экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. В госкорпорации подчеркивают, что полет первого серийного борта говорит о готовности производственных цепочек для серийного выпуска машин.

Чем конкретно отличается МС-21, произведенный по серийным технологиям, от предыдущих двух лайнеров, выпущенных на том же Иркутском авиазаводе, не уточняется. Также не сказано, стал ли этот борт первым полностью импортозамещенным в линейке, или же комплектующие иностранного производства все еще используются.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков рассказал, что сертификация машины продолжается, по состоянию на начало августа выполнено более половины программы летных испытаний. В какие сроки можно ожидать получения от Росавиации документов, позволяющих начать эксплуатацию, чиновник не уточнил.

Между тем месяц назад глава ведомства Антон Алиханов объяснил, что в связи с большим объемом требуемой документации и скромным количеством выполненных полетов ожидать получения сертификата на МС-21 можно только в конце 2027 года.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что новые российские самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300 уже превосходят западные аналоги, но попросил быстрее передавать их в авиакомпании. Поставленные в 2022 году сроки по каждой модели сорваны на два-три года.