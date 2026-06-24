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18:21, 24 июня 2026Экономика

Путин заявил о превосходстве SJ-100 и МС-21 над западными аналогами

Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по развитию авиации назвал очень хорошим получившийся уровень новых отечественных гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300, которые должны прийти на смену зарубежным лайнерам. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Путина, по многим позициям российская авиатехника уже превзошла западные аналоги и теперь способна успешно конкурировать с ними. Отдельно глава государства подчеркнул, что Россия входит в четверку стран мира, которые могут выпускать авиационные двигатели.

Совещание проходит на территории АО «ЛИИ имени М.М. Громова», где Путину продемонстрировали экземпляры всех трех новых воздушных судов. Ни одно из них еще не использовалось в реальных перевозках, а сертифицировать пока удалось только Ил-114-300.

Президент отметил, что власти продолжат помогать авиапрому, но предупредил, что персональная ответственность руководителей предприятий будет оставаться высокой. «Для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение», — заявил Путин.

Вместе с тем он призвал делать все быстрее и масштабнее, потому что спрос на пассажирские перевозки растет как на внутренних, так и на зарубежных направлениях.

К настоящему времени выпуск всех российских самолетов значительно отстает от заявленных планов. Программа развития авиаотрасли, утвержденная в 2022 году после ухода из страны мировых производителей, предусматривала, что к 2026 году отрасль выйдет на уровень поставок десятков новых машин в год, а все они будут уже готовы.

В частности, с 2024-го до конца 2026 года производители должны были передать перевозчикам 40 новых МС-21. К настоящему времени сертификация этого лайнера перенесена на начало 2027 года.

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