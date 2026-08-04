Политолог Крутаков назвал санкции США против структур Минобороны РФ черным ящиком

Политолог Леонид Крутаков в беседе с «Царьградом» прокомментировал введение Вашингтоном санкций против двух управлений Минобороны России и Сухопутных войск РФ якобы из-за нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

По словам эксперта, появление этого пакета ограничений связано не только с внешнеполитическими причинами, но и с внутриэлитным раскладом. «В данном случае это для нас пока черный ящик», — подчеркнул он.

Крутаков усомнился, что подобные меры окажут существенное влияние на российскую экономику. «Ну, генерал… А какой он ущерб принесет России? Он не является актором внешнеэкономической деятельности», — уточнил собеседник издания. Он назвал новые санкции символическим шагом, который демонстрирует, что компромиссов или посреднической миссии со стороны американцев нет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал введение США указанных санкций абсурдом и очередными глупостями.