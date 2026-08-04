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13:26, 4 августа 2026 (обновлено: 13:36, 4 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на введение США санкций против структур Минобороны

Депутат Чепа назвал введение США санкций против структур Минобороны РФ абсурдом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Введение США санкций против двух управлений Минобороны РФ и Сухопутных войск России — это абсурд и очередные глупости, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Об ограничительных мерах уведомил Госдепартамент. Сообщается, что решение принято якобы из-за нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки, таких как крылатые и баллистические ракетные системы, в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

«Что они хотят этим сказать? Что эти санкции ограничивают? Непонятно. Они их не будут пускать в Америку или что? Нельзя будет с ними сотрудничать? Я думаю, что очередные глупости. При чем тут ядерное оружие? Тут какая-то идет путаница. То, что наши Вооруженные силы взаимодействовали с Сирией — конечно, взаимодействовали, и сейчас взаимодействуют, и будут взаимодействовать. И что? То, что существуют какие-то международные договоренности — есть они. То, что санкции вводятся против определенных структур Минобороны — я первый раз такое слышу. Какой-то абсурд», — высказался депутат.

Понятно, что все уже там запутались, что никакого результата, кроме отрицательного, и для них, и для всех это не приносит. Во время такого мирового кризиса и хаоса эти санкции только усугубляют все, причем они становятся неуправляемыми и бесконтрольными

Алексей Чепадепутат Госдумы

До этого демократы раскритиковали новый законопроект о санкциях против России, посчитав его предлогом для наделения президента Дональда Трампа широкими полномочиями по введению пошлин. По мнению законодателей, инициатива содержит размытые формулировки, которые дают Трампу право единолично вводить пошлины против любых стран под предлогом борьбы с обходом ограничений.

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