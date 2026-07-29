В новом пакете американских санкций против России увидели лазейку для Трампа

В Конгрессе США раскритиковали новый законопроект о санкциях против России, посчитав его предлогом для наделения президента Дональда Трампа широкими полномочиями по введению пошлин. Об этом стало известно из публикации газеты The Hill.
«Это не столько законопроект о санкциях, сколько масштабное лазейка для президента Трампа, позволяющая вводить новые пошлины», — заявил демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс вскоре после голосования по законопроекту.
Законопроект предусматривает введение новых ограничений против российских чиновников, банков, «теневого флота», а также против крупнейших импортеров нефти из России. По мнению демократов, инициатива содержит размытые формулировки, которые дают Дональду Трампу право единолично вводить пошлины против любых стран под предлогом борьбы с обходом ограничений.
Во вторник, 28 июля, Сенат США поддержал проект о санкциях против России на первом голосовании. Более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования.