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Из жизни
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09:07, 29 июля 2026 (обновлено: 09:13, 29 июля 2026)Из жизни

Мужчина четыре дня жил в одном доме с останками возлюбленной

В Бразилии мужчина убил возлюбленную и четыре дня жил с ее трупом в квартире
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: SBT Jornalismo / YouTube

В Бразилии 24-летний Андре Жуниор Силва де Карвалью признался в расправе над возлюбленной и сокрытии ее останков. Об этом сообщает SBT Jornalismo.

Карвалью жил в одной квартире с 35-летней Стифани Рибейро Фирмино Силвой. После расправы он попытался инсценировать ее самоубийство, использовал ароматизаторы, чтобы скрыть запах разложения, и даже отвечал с телефона жертвы. Останки девушки лежали под грудой одеял, а мужчина, как ни в чем не бывало, выходил из дома на поиски работы и жилья. Это продолжалось четыре дня.

Тревогу забили подруги Силвы. Они заметили, что девушка стала странно переписываться, и попросили ее записать голосовые сообщения. Карвалью, общавшийся от лица возлюбленной, отказался это делать.

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Вскоре соседи почувствовали резкий запах из квартиры и вызвали полицию. В результате останки Силвы были найдены. До приезда полиции Карвалью покинул дом с несколькими чемоданами. Сейчас он арестован.

Ранее сообщалось, что в Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. В суде он заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны супруги, у которой были проблемы с контролем гнева.

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