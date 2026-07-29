Мужчина четыре дня жил в одном доме с останками возлюбленной

В Бразилии мужчина убил возлюбленную и четыре дня жил с ее трупом в квартире

В Бразилии 24-летний Андре Жуниор Силва де Карвалью признался в расправе над возлюбленной и сокрытии ее останков. Об этом сообщает SBT Jornalismo.

Карвалью жил в одной квартире с 35-летней Стифани Рибейро Фирмино Силвой. После расправы он попытался инсценировать ее самоубийство, использовал ароматизаторы, чтобы скрыть запах разложения, и даже отвечал с телефона жертвы. Останки девушки лежали под грудой одеял, а мужчина, как ни в чем не бывало, выходил из дома на поиски работы и жилья. Это продолжалось четыре дня.

Тревогу забили подруги Силвы. Они заметили, что девушка стала странно переписываться, и попросили ее записать голосовые сообщения. Карвалью, общавшийся от лица возлюбленной, отказался это делать.

Вскоре соседи почувствовали резкий запах из квартиры и вызвали полицию. В результате останки Силвы были найдены. До приезда полиции Карвалью покинул дом с несколькими чемоданами. Сейчас он арестован.

Ранее сообщалось, что в Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. В суде он заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны супруги, у которой были проблемы с контролем гнева.