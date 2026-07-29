Британия и Франция воспротивились призыву главы Пентагона Хегсета

Politico: США не могут убедить Британию и Францию участвовать в миссии в Ормузском проливе

Лондон и Париж отказываются участвовать в военно-морской миссии для охраны Ормузского пролива, поскольку хотят сначала увидеть устойчивое прекращение огня в войне с Ираном. Об этом пишет Politico со ссылкой на британских и американских чиновников.

Глава Пентагона Пит Хегсет призывает европейских союзников возглавить коалицию, которая должна будет разминировать пролив и сопровождать торговые суда. США и Великобритания также обсуждают проведение международной конференции в Лондоне, однако собеседники издания не ожидают скорого прогресса.

Как отмечает Politico, европейские страны недовольны тем, что Вашингтон не предупредил их о начале американо-израильских ударов по Ирану в феврале, и теперь они не хотят участвовать в рискованной операции, не имея гарантий прекращения боевых действий.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон не участвовал и не будет участвовать в наступательных действиях США против Ирана, но поддерживает обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов. По его словам, там проходят только те корабли, которые пропускают США. «Иран не контролирует пролив, мы контролируем пролив», — заявил американский лидер.

В свою очередь, Тегеран предупредил, что если какая-то компания получит компенсацию за счет замороженных иранских активов, то ее корабли не пропустят через Ормузский пролив.

Так Иран отреагировал на слова Трампа о том, что компенсация за поврежденные во время недавнего конфликта суда будет выплачена из заблокированных иранских активов. В Тегеране подчеркнули, что корабли пострадали из-за нестабильности, которую вызвала война, навязанная Соединенными Штатами.