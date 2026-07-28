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16:51, 28 июля 2026Мир

Трамп заявил о контроле США над Ормузским проливом

Трамп: США контролируют Ормузский пролив и пропускают только нужные корабли
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Морская блокада продолжается прямо сейчас, и там проходят только те корабли, которые мы хотим. Иран не контролирует пролив, мы контролируем пролив», — заявил американский лидер.

Ранее спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что безопасность Ормузского пролива зависит от отсутствия там американских войск.

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