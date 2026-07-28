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17:43, 28 июля 2026Путешествия

Окруженные толпой разгневанных грузин россияне показали им сердечки и попали на видео

Толпа протестующих окружила россиян в Тбилиси и попала на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Толпа разгневанных грузин окружила российских туристов на электрокаре в Тбилиси и попала на видео. Кадры публикует аккаунт @msktbilisi в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Уточняется, что транспортное средство с россиянами выехало на проспект Руставели как раз в тот момент, когда там проходили протестующие. Услышав русскую речь, они стали выкрикивать оскорбления в адрес отдыхающих. В ответ россияне начали показывать им сердечки руками и слать воздушные поцелуи.

Полицейские помогли туристам безопасно покинуть проспект на электрокаре.

Ранее в Грузии избили российскую туристку. Поводом для конфликта стала русская речь.

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