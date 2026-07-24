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00:01, 24 июля 2026Путешествия

«Этого недомужика поддерживают». Безопасно ли ехать в Грузию после скандала с избиением россиянки и как там относятся к русским?

«Лента.ру»: Россиянка рассказала о поддержке в интернете избившего туристку грузина
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Efired / Shutterstock / Fotodom

История с избиением российской туристки в кахетинском отеле за несколько дней превратилась из бытового конфликта в репутационный скандал для всей Грузии. К нему подключилась общественность, инцидент растиражировали СМИ и прокомментировали в российской Госдуме. Большинство сходится во мнении, что перепалка не служит подтверждением русофобских настроений в стране, а является лишь частным примером, где две стороны недопоняли друг друга. О том, как в Грузии сейчас относятся к россиянам и насколько безопасно туда ехать после резонансного конфликта — разбиралась «Лента.ру».

Избивший россиянку грузин сослался на то, что его спровоцировали

Конфликт в пятизвездочном отеле Кахетии Agarani Estate произошел 19 июля. Россиянка отмечала там день рождения со своими друзьями, и в то же время в гостинице проходила грузинская свадьба. Когда девушки открывали шампанское с балкона, снизу гости свадьбы стали кричать им, что они испортили диджейское оборудование. Позже в номер к путешественницам поднялся грузин Гиорги Чигладзе и сломал российской туристке нос.

Сперва нарушителя арестовали, однако потом отпустили под залог. Как утверждает мужчина, он не хотел своими действиями причинять кому-то вред, но его спровоцировали на такое поведение. Сейчас жертве и ее подруге запретили покидать Грузию до конца расследования.

Кадр: @borodina_rr

В сети так и не смогли прийти к единому мнению по поводу того, кто на самом деле является зачинщиком конфликта, однако эксперты и пользователи сходятся в одном — Чигладзе не должен был применять физическую силу в отношении женщины. Кроме того, многие обвиняют администрацию отеля в том, что она не поспособствовала разрешению разногласий.

После инцидента рейтинг Agarani Estate упал до 2,6 звезды. Гостиницу призывают бойкотировать из-за того, что сотрудники якобы дали грузинам информацию о номере туристок

Грузия сильно зависит от туристов из России

Туризм играет одну из ключевых ролей в экономике Грузии. По данным Национальной администрации туризма страны, которые 20 июля опубликовал телеканал Rustavi 2, с января по июнь 2026 года страна приняла 2 272 964 путешественника из-за границы, а доходы отрасли за первое полугодие составили 1,9 миллиарда долларов.

Российский рынок остается для Грузии одним из важнейших. Как сообщило BM.GE со ссылкой на свежую статистику, в первом полугодии 2026 года Россия стала крупнейшим источником туристических доходов: российские путешественники принесли стране 307,1 миллиона долларов.

Улица вдоль проспекта Шота Руставели

Улица вдоль проспекта Шота Руставели

Фото: John Wreford / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Согласно данным Национальной администрации туризма, за шесть месяцев граждане России совершили более 610,8 тысячи визитов в Грузию. Таким образом, россияне продолжают занимать одно из центральных мест в общем туристическом потоке, поэтому подобные инциденты вызывают мощный общественный резонанс в стране.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что конфликт в отеле Agarani Estate нельзя экстраполировать на всю Грузию. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что обе стороны, скорее всего, неправильно друг друга поняли, поскольку все были в нетрезвом состоянии.

Это бывает, главное — из этого не раздувать какой-то мегаскандал. Я искренне верю, что этот небольшой инцидент будет заглажен ко всеобщему удовольствию

Виталий Милоновдепутат Госдумы

Он призвал россиян не игнорировать Грузию и не отказываться от поездок туда, а также добавил, что считает кахетинцев одними из самых спокойных и мирных людей в стране.

«Отель должен был принять все меры, чтобы конфликт не шел дальше»

Основатель турагентства MAYEL Travel и эксперт по туризму Майя Котляр придерживается такой же точки зрения.

«Обстановка среди наших путешественников, а мы отправляем грузовик туристов каждодневно из России, абсолютно спокойная, у нас заезжают группы, у нас заезжают индивидуальные туристы. И они наслаждаются отдыхом. Никто их не трогает, никто не ущемляет их права. И никто их не подвергает никакой дискриминации по национальному признаку», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Она считает, что произошедшее в отеле Кахетии — это скорее бытовая история, которая была раздута на национальной почве в социальных сетях. По ее словам, в данном случае ответственность за произошедшее несет отель, поскольку представители гостиницы обязаны были погасить конфликт еще в момент его возникновения.

«Отель должен был принять все меры, вызвать охрану, вызвать милицию для того, чтобы этот конфликт не шел дальше. Именно дисциплина в гостинице позволяет гасить такие конфликты. Их может быть много по всему миру, но именно администрация отеля не допускает такие ситуации», — отметила Котляр.

Она добавила, что россияне продолжают комфортно отдыхать в Грузии и сейчас нет никаких предпосылок для отказа от поездок. «Поэтому все это очень сильно раздуто. И размазать это по всей Грузии нельзя. Потому что туда прибывают сотни тысяч россиян. Живут, работают, открывают бизнесы. Я не считаю, что из-за определенных радикально настроенных людей должен пострадать туризм и отношения двух народов», — заключила эксперт.

Оценку инциденту дал и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Он назвал произошедшее человеческим фактором, а также заявил, что Грузия — безопасное место для поездок.

Неприятности с нашими туристами могут происходить и на других курортах, от этого не возникает рекомендаций туда не ездить

Артур Мурадянвице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)

«Хочется просто уехать из этой страны»

Проживающая в Грузии с 2022 года россиянка Анастасия (имя изменено) поделилась с «Лентой.ру», что за все годы жизни там она практически не сталкивалась с актами русофобии.

«Я прихожу в аптеку купить себе крем для лица, где милая женщина-фармацевт на русском языке со мной обсуждает, какой крем для лица мне нужен. Поэтому мне кажется, что как будто бы просто на этой свадьбе была куча неадекватных людей. Ведь в реальной жизни не встречаюсь с русофобией вот настолько явной. Не было такого, чтобы мне кто-то плевал в спину или обижал, оскорблял», — подчеркнула она.

Кадр: @borodina_rr

При этом Анастасия отметила — реакция местных жителей на инцидент настолько расстроила ее, что она впервые задумалась о том, чтобы уехать из страны.

«Меня раздражают люди в интернете, особенно грузинские женщины, которые поддерживают этого недомужика и считают, что можно избивать русских женщин. Это, на самом деле, меня настолько выбивает из колеи, что мне хочется просто уехать из этой страны. Но на данный момент я не могу это сделать, потому что, как я сказала, уже у нас есть бизнес», — пожаловалась девушка.

***

Несмотря на то, что грузина, который избил россиянку, освободили под залог эквивалентом в 148 тысяч рублей, ему будет вынесен приговор. В отношении него расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 120 Уголовного кодекса Грузии). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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