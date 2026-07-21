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15:49, 21 июля 2026Путешествия

Пострадавших от нападения в Грузии российских туристок проверит следствие

Следствие в Грузии проверит действия российских туристок по делу о конфликте в Кахетии
Алина Черненко

Фото: John Wreford / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Следствие в Грузии проверит действия российских туристок по делу о конфликте в отеле Agarani Estate в регионе Кахетия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокурора Беку Нателаури.

Если в ходе расследования выяснится, что россиянки совершили противоправные действия, в их отношении последует соответствующая правовая реакция, заявил он. Нателаури добавил, что следователи продолжают допрашивать очевидцев, изучать видеозаписи и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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Тем временем адвокат задержанного за нападение Лаша Капанадзе подчеркнул, что его клиент сам пострадал — у него имеются повреждения в области шеи. По его словам, женщина первой замахнулась на мужчину.

Ранее гражданина Грузии Георгия Чигладзе задержали по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. Однако позже его освободили под залог.

18 июля стало известно, что в пятизвездочном отеле Agareni Estate в Кахетии мужчина жестоко избил российскую туристку. В результате произошедшего у девушки оказался сломан нос и разбита голова. Ее госпитализировали.

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