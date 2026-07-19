Раскрыта судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины

Мужчину, который избил российскую туристку в отеле Грузии, задержали

Избившего российскую туристку за русскую речь в отеле Грузии мужчину задержали — ему грозит до трех лет лишения свободы. Судьбу дебошира раскрыл Telegram-канал Baza.

Грузинская полиция сообщила, что конфликт произошел якобы по вине девушек, которые облили водой аппаратуру диджея и оскорбляли местных жителей, пока те праздновали свадьбу. После этого злоумышленник поднялся в номер к постоялицам и сломал одной из них нос. Уточняется, что версия о правокации со стороны россиянок не подтверждена.

Со слов пострадавшей, ссора началась после того, как девушки открыли бутылку с шампанским на балконе — им начали кричать, что они испортили технику. Позже, пришедший в их комнату мужчина, начал возмущаться из-за русской речи.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Кахетии. Мужчина ворвался в гостиничный номер к двум российским туристкам и жестоко избил одну из них.