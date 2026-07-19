Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:52, 19 июля 2026Путешествия

Раскрыта судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины

Мужчину, который избил российскую туристку в отеле Грузии, задержали
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Избившего российскую туристку за русскую речь в отеле Грузии мужчину задержали — ему грозит до трех лет лишения свободы. Судьбу дебошира раскрыл Telegram-канал Baza.

Грузинская полиция сообщила, что конфликт произошел якобы по вине девушек, которые облили водой аппаратуру диджея и оскорбляли местных жителей, пока те праздновали свадьбу. После этого злоумышленник поднялся в номер к постоялицам и сломал одной из них нос. Уточняется, что версия о правокации со стороны россиянок не подтверждена.

Со слов пострадавшей, ссора началась после того, как девушки открыли бутылку с шампанским на балконе — им начали кричать, что они испортили технику. Позже, пришедший в их комнату мужчина, начал возмущаться из-за русской речи.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Кахетии. Мужчина ворвался в гостиничный номер к двум российским туристкам и жестоко избил одну из них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе выступили с внезапным заявлением после ночного удара по Киеву
    Российская теннисистка вышла замуж за своего тренера
    Раскрыта судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    11-летний школьник родом из Донецка не выжил во время спуска с Эльбруса
    Трамп в ответ на критику войны в Иране вспомнил Вьетнам и Афганистан
    ВС России взяли еще один населенный пункт в Днепропетровской области
    В России резко вырос спрос на одну категорию автотоваров
    Проработавший почти 40 лет на ТВ ведущий обвинил телевизоры в высасывании энергии
    ВСУ атаковали оптовый рынок в Луганске
    В России оценили последствия массированного удара по Украине для ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok