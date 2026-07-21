В Грузии мужчина жестоко избил российскую туристку и был задержан. В его поддержку собралось стихийное шествие

В Грузии прошло шествие в защиту мужчины, избившего россиянку за русскую речь

В Грузии мужчина жестоко избил туристку из России. Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Agareni Estate в Кахетии 18 июля. Девушка приехала туда с друзьями, чтобы отметить день рождения. Компания заселилась в номер на третьем этаже, их балкон выходил на площадку, где проходила грузинская свадьба. Одна из девушек открывала на балконе шампанское, после чего им снизу стали кричать, что они испортили диджейское оборудование. После этого инцидента к ним в номер пришла охрана отеля и, поговорив с гостями, удалилась.

Через некоторое время в их номер вломился агрессивный незнакомец и начал кричать, что ему мешают справлять свадьбу его брата разговорами на русском языке. Когда мужчину попытались вытолкать из номера, он ударом сбил туристку с ног. После чего вернулся на праздник.

В результате произошедшего у российской туристки оказался сломан нос и разбита голова. Ее госпитализировали. Подруга пострадавшей отправилась в местную полицию и написала заявление.

Кадр: @borodina_rr

Дебошира задержали, а затем отпустили под залог

Избившим российскую туристку мужчиной оказался житель Грузии Гиорги Чигладзе. Его задержали после того, как подруга пострадавшей девушки написала заявление в полицию.

«Сотрудниками Департамента полиции Министерства внутренних дел Кахетии по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью был арестован один человек. (...) Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, в результате которых лицо, совершившее преступление, задержано», — говорится в сообщении МВД Грузии.

Вскоре адвокат задержанного распространил заявление, в котором мужчина поблагодарил общественность за поддержку и сказал, что будет «бороться и защищать наше достоинство до самого конца». Также он заявил, что не хотел своими действиями причинить вред девушке. Текст заявления приводит издание Netgazeti.

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При этом сам адвокат назвал Чигладзе жертвой провокации. По его словам, девушки якобы не выдержали «украинской свадьбы и украинских песен» и стали провоцировать гостей свадьбы. Вместе с тем адвокат подтвердил, что Чигладзе просил туристов разговаривать на грузинском или английском языке, а не на русском.

21 июля стало известно, что Чигладзе отпустили под залог в пять тысяч лари. В отношении него расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 120 Уголовного кодекса Грузии). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

После ареста Чигладзе в Грузии собралось стихийное шествие в его поддержку

В столице Грузии Тбилиси прошло шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке. Люди выстроились колонной и шли по улицам города. Колонна продвигалась от здания парламента к зданию канцелярии.

Местный фотограф Гиорги Мосиашвили назвал это «антироссийским маршем». Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Медиа Paper Kartuli опубликовало ролик с акции. Среди слов, которые звучали на митинге, были такие: «Мы знаем, как заботиться о гостях, но не путайте гостей и оккупантов».