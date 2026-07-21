Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:07, 21 июля 2026Бывший СССР

В Грузии мужчина жестоко избил российскую туристку и был задержан. В его поддержку собралось стихийное шествие

В Грузии прошло шествие в защиту мужчины, избившего россиянку за русскую речь
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @borodina_rr

В Грузии мужчина жестоко избил туристку из России. Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Agareni Estate в Кахетии 18 июля. Девушка приехала туда с друзьями, чтобы отметить день рождения. Компания заселилась в номер на третьем этаже, их балкон выходил на площадку, где проходила грузинская свадьба. Одна из девушек открывала на балконе шампанское, после чего им снизу стали кричать, что они испортили диджейское оборудование. После этого инцидента к ним в номер пришла охрана отеля и, поговорив с гостями, удалилась.

Через некоторое время в их номер вломился агрессивный незнакомец и начал кричать, что ему мешают справлять свадьбу его брата разговорами на русском языке. Когда мужчину попытались вытолкать из номера, он ударом сбил туристку с ног. После чего вернулся на праздник.

В результате произошедшего у российской туристки оказался сломан нос и разбита голова. Ее госпитализировали. Подруга пострадавшей отправилась в местную полицию и написала заявление.

Кадр: @borodina_rr

Дебошира задержали, а затем отпустили под залог

Избившим российскую туристку мужчиной оказался житель Грузии Гиорги Чигладзе. Его задержали после того, как подруга пострадавшей девушки написала заявление в полицию.

«Сотрудниками Департамента полиции Министерства внутренних дел Кахетии по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью был арестован один человек. (...) Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, в результате которых лицо, совершившее преступление, задержано», — говорится в сообщении МВД Грузии.

Вскоре адвокат задержанного распространил заявление, в котором мужчина поблагодарил общественность за поддержку и сказал, что будет «бороться и защищать наше достоинство до самого конца». Также он заявил, что не хотел своими действиями причинить вред девушке. Текст заявления приводит издание Netgazeti.

Мне очень жаль, что эта женщина получила травму, но я не хотел этого. Любое непреднамеренное действие, совершенное в ходе конфликта, может дорого обойтись каждому

Гиорги Чигладзезадержанный за избиение туристки

При этом сам адвокат назвал Чигладзе жертвой провокации. По его словам, девушки якобы не выдержали «украинской свадьбы и украинских песен» и стали провоцировать гостей свадьбы. Вместе с тем адвокат подтвердил, что Чигладзе просил туристов разговаривать на грузинском или английском языке, а не на русском.

21 июля стало известно, что Чигладзе отпустили под залог в пять тысяч лари. В отношении него расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 120 Уголовного кодекса Грузии). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

После ареста Чигладзе в Грузии собралось стихийное шествие в его поддержку

В столице Грузии Тбилиси прошло шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке. Люди выстроились колонной и шли по улицам города. Колонна продвигалась от здания парламента к зданию канцелярии.

Местный фотограф Гиорги Мосиашвили назвал это «антироссийским маршем». Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Медиа Paper Kartuli опубликовало ролик с акции. Среди слов, которые звучали на митинге, были такие: «Мы знаем, как заботиться о гостях, но не путайте гостей и оккупантов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Грузии мужчина жестоко избил российскую туристку и был задержан. В его поддержку собралось стихийное шествие
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Названа возможная причина визита главы ФБР в Россию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok