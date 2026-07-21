Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины

«ТВ Пирвели»: Суд освободил под залог мужчину, избившего российскую туристку в Грузии

Суд в Грузии освободил под залог мужчину, жестоко избившего туристку из России. Об этом сообщает телеканал «ТВ Пирвели».

«Телавский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил Гиорги Чигладзе под залог в размере 5 тысяч лари (более 148 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру)», — сказано в материале.

Отмечается, что прокуратура настаивает на назначении залога с содержанием под стражей до внесения суммы. Корреспондент «ТВ Пирвели» сообщил, что Чигладзе раскаивается в содеянном.

18 июля стало известно, что в пятизвездочном отеле Agareni Estate в Кахетии мужчина жестоко избил российскую туристку. В результате произошедшего у девушки оказался сломан нос и разбита голова. Ее госпитализировали.