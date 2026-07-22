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15:10, 22 июля 2026 (обновлено: 15:19, 22 июля 2026)Путешествия

Появилось видео начала конфликта российских туристок с мужчиной в Грузии

Появилось видео конфликта российских туристок с грузинами в отеле Agareni в Телави
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

В сети появилось видео начала конфликта российских туристок с местными жителями в Грузии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, запись сделана 18 июля в номере пятизвездочного отеля Agareni в Телави. На опубликованных кадрах девушка машет празднующим свадьбу грузинам. В ответ, они говорят ей, что те слили на них воду. Затем мужчина оскорбляет девушек и просит их сидеть в номере и не высовываться.

Перепалка привела к тому, что вечером Гиорги Чигладзе поднялся в номер россиянок и сломал Юлии нос. На данный момент жертве и ее подруге запретили покидать Грузию до конца расследования.

Уточняется, что после инцидента отель Agarani Estate подвергся критике, а его рейтинг упал до 2,6 звезды. Женщины призывают бойкотировать заведение из-за того, что сотрудники гостиницы якобы дали информацию о номере туристок.

Ранее избившего российскую туристку Гиоргия Чигладзе задержали, но вскоре отпустили. За него вступились местные жители и общественность.

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