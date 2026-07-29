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10:06, 29 июля 2026Наука и техника

Стало известно о максимально разрушительном оружии России

Эксперт Степанов: Торпеда «Посейдон» способна нанести максимально неприемлемый ущерб
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ядерная торпеда «Посейдон» представляет собой пример максимально разрушительного оружия России. Об этом ТАСС стало известно от эксперта Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Александра Степанова.

По его словам, «Посейдон» «является тем инструментом сдерживания, который обеспечивает гарантированный ответ любому агрессору в неприемлемом, максимально разрушительном формате». Степанов уверен, что наличие на боевом дежурстве в мировом океане нескольких носителей подобных аппаратов обеспечит «возможность поражения практически всех стран, которые относятся к категории потенциальных противников».

Эксперт напомнил, что после применения ядерной торпеды возникают сильнейшие цунами, которые приносят прибрежным агломерациям потенциальных противников дополнительный ущерб.

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Ранее британская газета Daily Express заявила, что слова президента России Владимира Путина о приближающемся завершении работ над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» следует рассматривать как предупреждение странам Запада.

Также в июле главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Александр Моисеев сообщил, что у страны уже есть носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

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