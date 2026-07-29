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10:54, 29 июля 2026 (обновлено: 10:58, 29 июля 2026)Мир

Сенатор США объяснила отказ поддерживать законопроект Грэма о санкциях

Сенатор США Хассан: Законопроект Грэма дает Трампу слишком широкие полномочия для тарифов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Globallookpress.com

Американский сенатор Мэгги Хассан отказалась поддерживать законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России и Ирана, так как он дает президенту США Дональду Трампу слишком широкие полномочия для введения тарифов. Об этом она написала в соцсети Х.

«Сегодняшний законопроект предоставляет президенту новые полномочия для введения тарифов даже в отношении наших союзников», — подчеркнула политик.

По словам Хассан, за последний год стало ясно, что американский лидер будет использовать любой законный и незаконный механизм, чтобы «заставить семьи платить за его безрассудные тарифы».

Ранее члены Демократической партии США предложили внести правки в законопроект Грэма.

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