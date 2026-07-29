Сенатор США объяснила отказ поддерживать законопроект Грэма о санкциях

Сенатор США Хассан: Законопроект Грэма дает Трампу слишком широкие полномочия для тарифов

Американский сенатор Мэгги Хассан отказалась поддерживать законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России и Ирана, так как он дает президенту США Дональду Трампу слишком широкие полномочия для введения тарифов. Об этом она написала в соцсети Х.

«Сегодняшний законопроект предоставляет президенту новые полномочия для введения тарифов даже в отношении наших союзников», — подчеркнула политик.

По словам Хассан, за последний год стало ясно, что американский лидер будет использовать любой законный и незаконный механизм, чтобы «заставить семьи платить за его безрассудные тарифы».

Ранее члены Демократической партии США предложили внести правки в законопроект Грэма.