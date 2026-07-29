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Силовые структуры
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11:47, 29 июля 2026 (обновлено: 11:56, 29 июля 2026)Силовые структуры

Платок россиянки лишил супругов-пенсионеров золота и денег

Гадалка лишила супругов-пенсионеров денег и золота с помощью платка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Забайкальском крае задержали гадалку, обманувшую супружескую пару российских пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным следствия, аферистка попала в дом пенсионеров якобы для оказания эзотерических услуг. Женщина убедила, что необходимо провести обряд очищения ценностей, и велела сложить все имеющиеся деньги и ювелирные украшения к ней в платок. После проведения обряда она отдала сверток, но велела открыть его только после ее ухода.

Когда сверток открыли, выяснилось, что внутри ничего нет. Общая сумма ущерба превысила 115 тысяч рублей. Вскоре подозреваемую задержали, ей оказалась 39-летняя неоднократно судимая уголовница. Пенсионерам повезло — похищенное оказалось при ней.

Ранее сообщалось о жительнице Торжка Тверской области, которая купила десятки свечей, которыми планировала «снять порчу», у мошенницы.

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