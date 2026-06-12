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14:49, 12 июня 2026Силовые структуры

Россиянка купила десятки свечей «для снятия порчи»

Россиянка потратила более 19 тысяч рублей на свечи «для снятия порчи»
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Торжка Тверской области купила десятки свечей, которыми планировала «снять порчу», у мошенницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

38-летняя женщина познакомилась в социальных сетях с «внучкой слепой ясновидящей», которая пообещала «снять порчу» с россиянки. Для обряда следовало приобрести специальные свечи стоимостью 800 рублей за единицу. Жительница Торжка некоторое время переводила деньги, пока не потратила более 19 тысяч рублей.

Когда у россиянки не осталось денег, «ясновидящая» заявила, что без последней свечи ритуал не сработает. «Только после этого женщина поняла, что имеет дело не с магией, а с обычным мошенничеством, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В мае стало известно, что в Подмосковье жительница, выдававшая себя за гадалку, заработала полмиллиона рублей на «обрядах по снятию порчи».

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