Гадалка заработала полмиллиона рублей на обрядах с газетой и яйцом для россиянок

В Подмосковье гадалка заработала полмиллиона рублей на обрядах с газетой и яйцом

В Подмосковье жительница, выдававшая себя за гадалку, заработала полмиллиона рублей на обрядах по снятию порчи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в августе 2025 года 42-летняя женщина остановила на улице пенсионерку и заявила, что на той есть порча. Под предлогом снять ее лже-гадалка пошла в квартиру потерпевшей и стала проводить обряд с яйцами и полотенцем, после чего убедила хозяйку отдать сбережения и золото. Пенсионерка отдала гостье 85 тысяч рублей, обручальное кольцо и серьги. Женщина на это приклеила потерпевшей на спину газету и велела не снимать ее до утра, а также ходить по квартире со свечой и читать молитву.

По этой же схеме лже-гадалка обманула другую пенсионерку и получила от нее 370 тысяч рублей и ювелирные изделия. Ценности она завернула в газету и, согласно обряду, должна была подвесить сверток на женщину, однако в процессе подменила его пустым. После обнаружения обмана пенсионерка пошла в полицию, женщину задержали и осудили на четыре года. Известно, что она уже была судима за мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре коллегия присяжных признала Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна в расправе над парой аниматоров на трассе.