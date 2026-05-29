Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:19, 29 мая 2026Силовые структуры

Гадалка заработала полмиллиона рублей на обрядах с газетой и яйцом для россиянок

В Подмосковье гадалка заработала полмиллиона рублей на обрядах с газетой и яйцом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Подмосковье жительница, выдававшая себя за гадалку, заработала полмиллиона рублей на обрядах по снятию порчи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в августе 2025 года 42-летняя женщина остановила на улице пенсионерку и заявила, что на той есть порча. Под предлогом снять ее лже-гадалка пошла в квартиру потерпевшей и стала проводить обряд с яйцами и полотенцем, после чего убедила хозяйку отдать сбережения и золото. Пенсионерка отдала гостье 85 тысяч рублей, обручальное кольцо и серьги. Женщина на это приклеила потерпевшей на спину газету и велела не снимать ее до утра, а также ходить по квартире со свечой и читать молитву.

По этой же схеме лже-гадалка обманула другую пенсионерку и получила от нее 370 тысяч рублей и ювелирные изделия. Ценности она завернула в газету и, согласно обряду, должна была подвесить сверток на женщину, однако в процессе подменила его пустым. После обнаружения обмана пенсионерка пошла в полицию, женщину задержали и осудили на четыре года. Известно, что она уже была судима за мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре коллегия присяжных признала Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна в расправе над парой аниматоров на трассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о реакции генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

    Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

    Стало известно о перебросе боеспособных штурмовых групп ВСУ на один участок фронта

    Вэнс сделал заявление о сделке с Ираном

    Сотрудники популярного реалити-шоу за кулисами заключали пари на секс участников

    Россиянка описала кухню мексиканки словами «это уже что-то на грани катастрофы»

    Экс-возлюбленная Березовского восхитила подписчиков откровенными фото

    Перечислены скрытые способы ускорения интернета

    Губернатор раскрыл деталь содержания политзаключенных на Украине

    Жилой дом сгорел в российском городе из-за пауэрбанка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok