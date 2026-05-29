Сыгравшая лысую проститутку в «Брате-2» актриса показала фото дочери в честь ее 23-летия

Звезда «Брата-2» Дарья Юргенс показала фото дочери Александры в честь ее 23-летия

Российская актриса Дарья Юргенс показала фото дочери Александры Юргенс в честь ее 23-летия. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сыгравшая лысую проститутку Мэрилин в фильме «Брат-2» звезда поделилась кадром, на котором ее наследница позировала вместе с котом. Она надела коричневую кофту из искусственного меха и продемонстрировала окрашенные в медный оттенок волосы.

В 2022 году Юргенс рассказала, что родила Александру от женатого мужчины из научной сферы, с которым у нее случился курортный роман. При этом отцом девушка считает каскадера Сергея Великанова, с которым ее мать состоит в отношениях около 20 лет.

