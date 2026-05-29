Бывшая российская судья лишилась пенсии и неприкосновенности

17:26, 29 мая 2026Силовые структуры

Экс-судья из Тамбова Дробышева лишилась пенсии и неприкосновенности
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшая судья из Тамбова Елена Дробышева была признана виновной в неправосудных решениях. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщает ТАСС.

По решению квалификационной коллегии судей региона, ее отставка прекращена, что влечет лишение гарантий неприкосновенности. Решение связано со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи.

Следствие установило, что осенью 2021 года судья вынесла десять судебных решений по видео-конференц-связи, находясь на отдыхе в санатории Сочи. Дробышева своей вины не признала, заявив, что допустила исключительно процедурные решения, свои решения по существу назвала законными.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд приговорил бывшего федерального судью Лыткаринского горсуда Сергея Котова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 13 миллионов рублей.

