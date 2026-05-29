Бывшая российская судья лишилась пенсии и неприкосновенности

Экс-судья из Тамбова Дробышева лишилась пенсии и неприкосновенности

Бывшая судья из Тамбова Елена Дробышева была признана виновной в неправосудных решениях. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщает ТАСС.

По решению квалификационной коллегии судей региона, ее отставка прекращена, что влечет лишение гарантий неприкосновенности. Решение связано со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи.

Следствие установило, что осенью 2021 года судья вынесла десять судебных решений по видео-конференц-связи, находясь на отдыхе в санатории Сочи. Дробышева своей вины не признала, заявив, что допустила исключительно процедурные решения, свои решения по существу назвала законными.

