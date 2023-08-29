Российского экс-судью посадили на девять лет за взятку в 13 миллионов рублей

В Москве суд приговорил экс-судью Котова к колонии за взятку в 13 млн рублей

Московский областной суд приговорил бывшего федерального судью Лыткаринского горсуда Сергея Котова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки размером 13 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд также оштрафовал Котова на 26 миллионов рублей и лишил его права занимать должности на государственной службе, в судебной системе и правоохранительных органах в течение пяти лет после колонии.

Приговор вынесли и адвокату люберецкой коллегии адвокатов «Гарантия» Ирине Кувакиной, которая была посредником при передаче взятки. Ее отправили в колонию на пять с половиной лет и запретили заниматься адвокатской практикой в течение четырех лет после освобождения. Кувакина должна заплатить штраф в размере 13 миллионов рублей.

По данным следствия, в январе 2021 года Котов завершил разбирательство по делу группировки, которая сбывала наркотики и оружие. Однако к нему обратилась Кувакина, адвокат одного из подсудимых, и предложила за определенную сумму признать некоторые протоколы допроса недопустимыми доказательствами, а эпизоды в деле недоказанными. Она также предложила убрать из обвинения статью 210 УК РФ («Преступное сообщество») и таким образом снизить срок до минимального. Следователи считают, что судья согласился сделать это за 13 миллионов рублей.

11 января 2021 года Котова задержали при получении этой суммы в туалете Лыткаринского горсуда. Еще раньше силовики задержали Кувакину. Это произошло после получения миллионов от знакомой одного из обвиняемых наркодилеров. Адвокат согласилась сотрудничать со следствием и передавала деньге судье под контролем сотрудников ФСБ.

Экс-судья свою вину не признал. По его словам, он подготовил проект приговора уже 23 декабря, поэтому не мог смягчить наказания подсудимым в январе за 13 миллионов. Защита Котова будет обжаловать приговор. По их мнению, адвокат пыталась обмануть своих клиентов и присвоить деньги.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего бывшего мирового судьи из Иваново, обвиняемого в получении взятки.

