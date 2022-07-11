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Российский судья за взятку вложил в дело чистые листы и попал под суд

Прокуратура передала в суд дело экс-судьи из Иванова о получении взятки в 100 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего бывшего мирового судьи из Иванова, обвиняемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Материалы дела переданы в Фурмановский городской суд для рассмотрения по существу. Экс-судья попал под следствие осенью 2019 года.

По версии следствия, являясь мировым судьей, обвиняемый получил 100 тысяч рублей от 36-летнего жителя Иванова, который за взятку хотел избежать привлечения к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Судья забрал из дела оригиналы документов, которые поступили ему на рассмотрение, и передал их через посредника нарушителю. Вместо материалов обвиняемый вложил чистые листы, внес ложные сведения в протокол об административном правонарушении о необходимости рассмотрения дела по месту жительства нарушителя.

После этого судья вынес постановление о передаче дела по подсудности и направил его другому судье почтой. Тогда махинации и были вскрыты.

В августе 2020 года квалифколлегия судей Ивановской области досрочно прекратила полномочия судьи.

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Любовь Ширижик
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