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20:12, 4 августа 2026 (обновлено: 20:24, 4 августа 2026)Спорт

Оценены убытки от турнира UFC в Белом доме

Убыток от турнира UFC Freedom 250 в Белом доме составил 30 миллионов долларов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Руководство компании TKO Group Holdings, владеющей Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), оценило убытки от турнира в Белом доме. Слова финансового директора TKO Эндрю Шлаймера приводит издание MMA Fighting.

TKO Group Holdings подтвердила, что турнир UFC Freedom 250, прошедший 14 июня у Белого дома, принес компании убыток примерно в 30 миллионов долларов. Шлаймер заявил, что на маржу UFC и всей группы повлияли повышенные расходы и отсутствие продажи билетов, часть затрат удалось компенсировать за счет партнерских соглашений.

В компании отметили, что финансовый результат турнира был ожидаемым из-за особого формата шоу и повышенных продакшн-расходов. При этом мероприятие дало TKO заметный медийный эффект и дополнительные возможности для партнерских сделок.

Турнир прошел в Вашингтоне и был посвящен 80-летию президента США Дональда Трампа. Победу в главном событии UFC Freedom 250 одержал американец Джастин Гейджи. В финале он одолел представителя Испании Илию Топурию.

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