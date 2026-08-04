Россиянам назвали признаки идеального стула

Онколог Гарманова назвала быструю и легкую дефекацию признаком идеального стула

Врач-хирург, колопроктолог, онколог Татьяна Гарманова рассказала, какой стул считается нормальным и указывает на хорошее здоровье кишечника. Ее слова цитирует aif.ru.

Главным признаком идеального стула врач назвала время, которое занимает процесс дефекации. «Если человек справляется с этим делом легко и быстро — значит, все хорошо, а если засиживается в туалете надолго, это уже тревожный знак», — пояснила она.

Также Гарманова посоветовала визуально оценить консистенцию стула. В норме он должен быть мягким, но оформленным, без примесей крови, гноя, прожилок, непереваренной пищи. Цвет, по ее словам, тоже имеет значение. Тревожными она назвала как слишком темные, почти черные оттенки, так и светлые, которые могут возникать, например, из-за нарушения оттока желчи.

Доктор добавила, что периодичность и время дефекации почти не имеют значения, так как у каждого человека может быть свой вариант нормы. Тем не менее она рекомендовала насторожиться, если частота испражнений изменилась без очевидной причины или ухудшилось качество испражнений.

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