Саакашвили рассказал о пытках в тюрьме

Экс-президент Грузии Саакашвили назвал пыткой условия содержания в заключении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался на свои условия содержания в заключении, заявив, что они являются бесчеловечными и, по международным нормам, приравниваются к пыткам. Свое заявление он опубликовал на странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам осужденного, его держат в маленькой, темной, непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. Как утверждает политик, в подобных условиях находятся и другие политзаключенные.

В своем письме Саакашвили вспомнил, что 1 октября наступит пять лет с момента его заключения. «Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению», — отметил он.

Бывший глава государства рассказал также о том, что исправительное учреждение находится в непосредственной близости от цементного производства — по его версии, это предприятие связано с Бидзиной Иванишвили, основателем партии «Грузинская мечта». Поднимающаяся оттуда пыль, как он утверждает, мешает нормально дышать.

Саакашвили добавил, что все время, пока он находится за решеткой, ему не давали пользоваться телефоном. Единственным исключением стали короткие, длящиеся всего несколько минут еженедельные беседы с дочерью Алисой. Он также говорит об отказах в свиданиях с украинским консулом, о невозможности получать украинскую прессу и видеозаписи, а адвокатам, по его словам, не разрешают передавать ему даже снимки детей и внука. Помимо этого, он упомянул, что международным, правительственным и парламентским делегациям не раз закрывали доступ к нему.

Подводя итог, экс-президент сравнил свое положение с положением военнопленного и высказал претензию к властям Грузии, которые, как он считает, стремятся подавить его волю.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что посмотрел новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея». В своем письме он не удержался от сравнения себя с Одиссеем.