Обнаружен эффективный способ побороть возрастную хрупкость

Front Nutr: Физические нагрузки помогают преодолеть возрастную хрупкость организма

Возрастную хрупкость организма, которая повышает риск падений, инвалидности и госпитализаций, лучше всего помогают преодолеть регулярные физические нагрузки в сочетании с правильным питанием. К такому выводу пришли авторы систематического обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали результаты 35 рандомизированных клинических исследований с участием около 5700 пожилых людей. Они сравнили эффективность физических упражнений, пищевых добавок и комплексных программ, объединявших тренировки, питание, а в некоторых случаях — когнитивные тренировки и психологическую поддержку.

Оказалось, что наиболее стабильный эффект обеспечивали именно физические упражнения, особенно силовые и многокомпонентные тренировки. Они улучшали мышечную силу, скорость ходьбы, физическую выносливость и снижали выраженность возрастной хрупкости. Пищевые добавки сами по себе давали ограниченный результат, однако в сочетании с тренировками помогали эффективнее увеличивать мышечную массу и силу.

По мнению авторов, возрастная хрупкость не является неизбежным следствием старения и во многих случаях поддается коррекции. При этом наиболее перспективными оказались комплексные программы, объединяющие физическую активность, полноценное питание и тренировки когнитивных функций.

Ранее ученые выяснили, что регулярная физическая активность замедляет ухудшение когнитивных функций при деменции.