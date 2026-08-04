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Из жизни
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21:05, 4 августа 2026 (обновлено: 21:26, 4 августа 2026)Из жизни

Вампир-сатанист оставлял ритуально убитых оленей и ягнят рядом с церквями

В Великобритании мужчина возомнил себя вампиром и стал оставлять туши животных у церквей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Hampshire Police

В Великобритании 48-летнего Бенджамина Льюиса отправили на принудительное лечение за ритуальные убийства животных. Об этом сообщает «Би-би-си».

Следствию стало известно, что Льюис был помешан на вампирах и возомнил себя членом вампирского культа. Чтобы подтвердить свой статус, он стал оставлять туши животных у церквей. Так, в феврале 2025 года у церкви Крайст-Черч нашли оленя без головы. Через две недели ее обнаружили внутри здания.

В марте Льюис оставил оленью голову на воротах психиатрической больницы и в том же месяце привязал убитого ягненка к флагштоку рядом с церковью Святого Петра в Брамшо. Там же он оставил карту Таро.

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Позже при обыске в доме мужчины нашли сатанинскую символику (сатанизм признан в России международным экстремистским движением и запрещен), вампирскую атрибутику, а также чемодан с газетными вырезками о похожих ритуальных преступлениях начиная с 2003 года.

По словам психиатра Гаурава Малхана, у Льюиса диагностированы аутизм и расстройство личности. «Существует опасение, что его склонность к насилию перейдет с животных на людей», — предупредил врач. Известно, что во время проведения экспертизы он попытался напасть на Малхана.

Ранее сообщалось, что в США при помощи анализа ДНК идентифицировали найденные в 1985 году останки женщины. Она оказалась жертвой маньяка, который пил кровь своих жертв и получил за это прозвище «вампир-насильник».

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